Как помочь тем, кто когда-то совершил преступление, вернуться к нормальной жизни и стать полноценным членом общества? А главное – помочь не оступиться вновь? Как применять на практике Закон о пробации и работать с непростым контингентом? Об этом говорили сегодня на форуме в Казани, куда приехали представители со всего ПФО.
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