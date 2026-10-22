Как помочь тем, кто когда-то совершил преступление, вернуться к нормальной жизни и стать полноценным членом общества? А главное – помочь не оступиться вновь? Как применять на практике Закон о пробации и работать с непростым контингентом? Об этом говорили сегодня на форуме в Казани, куда приехали представители со всего ПФО.