Россиян начнут обслуживать в МФЦ по биометрии уже в этом году. Как пишет Комсомольская правда, в качестве тестовых регионов выступят Челябинская, Липецкая и Ленинградская области, позже опыт планируется распространить на другие регионы.
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