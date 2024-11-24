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Бывший участник СВО стал сотрудником центра «Ясенки» по реабилитации бойцов

Бывший участник СВО стал сотрудником центра «Ясенки» по реабилитации бойцов

Бывший участник специальной военной операции Константин Харламов, получивший серьезное ранение и потерявший ногу, сейчас трудится специалистом по социальной работе в подмосковном центре реабилитации «Ясенки».

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