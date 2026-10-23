Проведённая модернизация устранила «белые пятна», где ранее сигнал был слабым или нестабильным. Запуск обновлённого оборудования улучшил качество связи в жилых кварталах и на туристических маршрутах, обеспечив жителям и гостям города стабильное соединение для доступа в интернет и звонков.
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