Проведённая модернизация устранила «белые пятна», где ранее сигнал был слабым или нестабильным. Запуск обновлённого оборудования улучшил качество связи в жилых кварталах и на туристических маршрутах, обеспечив жителям и гостям города стабильное соединение для доступа в интернет и звонков.