Спасатель Штыб посоветовал постепенно заходить в ледяную воду на Крещение

Любителям крещенских купаний очень важно безопасно окунуться в прорубь и безопасно вылезти. Так, заходить в ледяную воду нужно постепенно, плавно спускаясь по сходням, сообщил спасатель Максим Штыб в беседе с «Ридусом».
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