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Белый дом: Команда Маккарти отбросила назад переговоры по госдолгу США

Белый дом: Команда Маккарти отбросила назад переговоры по госдолгу США

Команда спикера палаты представителей США Кевина Маккарти выдвинула ряд предложений, "отбросивших назад" переговоры с администрацией по проблеме американского госдолга.

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