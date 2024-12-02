Северный сухой посол сала. Мягкое, плотное и легко режется

Сухим способом сало чаще всего солят на севере, этот же рецепт считается и самым удачным. Методика позволяет легко регулировать степень просоленности, а сочетание чеснока, перца и лаврового листа добавляет насыщенности.
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