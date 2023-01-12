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США продемонстрируют Украине пакет

США продемонстрируют Украине пакет

США отправят Украине крупнейший в истории пакет помощи на три миллиарда долларов, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

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