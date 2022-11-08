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Дрозд о зрительском интересе к танцам на льду: «Ущемления никакого нет. Надо сказать спасибо нашим девушкам, подтянулся интерес к фигурному катанию в целом»

Российский танцевальный дуэт Елизавета Шанаева и Павел Дрозд не считает, что танцы на льду страдают от нехватки зрительского интереса.

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