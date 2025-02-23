Раскрыто число примененных «Искандеров» в ходе СВО

Минобороны: В ходе СВО ракеты «Искандер-М» поразили более 1400 целей В ходе проведения специальной военной операции (СВО) ракеты оперативно-тактического комплекса (ОТРК) «Искандер-М» поразили более 1400 целей.
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