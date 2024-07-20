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Закон, порядок, государство

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Около 150 кг прекурсоров наркотических средств изъяли сотрудники полиции в Чувашии

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашской Республики получили информацию о том, что через регион следует межрегиональный курьер с крупной партией прекурсоров наркотических средств.

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