Дело банды «Черных вдов» с продажей чужих квартир готовятся передать в суд

Следователи раскрыли так называемое дело «Черных вдов» и готовятся передать его в суд. Как пишет KP.RU, у оперативников появилась информация о том, что в Электростали действует целая преступная группа, которая охотится за квартирами одиноких пенсионеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии