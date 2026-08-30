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Стало известно, когда Исак Хаджар примет решение об участие в Гран При Италии

@isackhadjarПилот Red Bull Racing Исак Хаджар в хорошем темпе восстанавливается после травмы запястья, из-за которой ему пришлось пропустить Гран При Нидерландов.

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