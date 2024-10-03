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Неконтролируемый инстинкт: почему женщины не хотят жить с бедными мужчинами

Неконтролируемый инстинкт: почему женщины не хотят жить с бедными мужчинами

Парадокс: женщины XXI века получают образование и строят карьеру наравне с мужчинами. Они живут в комфортных квартирах, нет необходимости добывать еду, она вся аккуратно разложена по полочкам в магазинах и холодильниках.

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