«Мозг-компьютер»: киборги и андроиды где-то рядом

Развитие технологий, позволяющих объединять живой мозг с электронными устройствами, способствует развитию искусственного интеллекта и робототехники, лечению страшных заболеваний, но у каждой медали, как известно, две стороны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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