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Почему «Фламенго» назвал предложение «Краснодара» по колумбийцу Карраскалю нелепым?

Почему «Фламенго» назвал предложение «Краснодара» по колумбийцу Карраскалю нелепым?

«Фламенго» отказался продавать колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля в «Краснодар» за 7 млн евро, руководство бразильского клуба посчитало это предложение «нелепым» и отказалось от ведения переговоров, цитирует сообщение журналистки Раисы Симплисио «Матч ТВ».

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