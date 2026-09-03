Почему «Фламенго» назвал предложение «Краснодара» по колумбийцу Карраскалю нелепым?

«Фламенго» отказался продавать колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля в «Краснодар» за 7 млн евро, руководство бразильского клуба посчитало это предложение «нелепым» и отказалось от ведения переговоров, цитирует сообщение журналистки Раисы Симплисио «Матч ТВ».
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