Секретное послание Путину от Трампа. Истинная причина визита Такера Карлсона в Россию

ИГОРЬ ЛИСИН Визит Такера Карлсона в Москву вызвал настоящий фурор среди отечественной публики. Кто-то возмущается тому, что приезд американского журналиста так широко освещается в СМИ и блогосфере, кто-то, напротив, говорит: это же классно, ведь Россию посетил один из главных лидеров консервативного общественного мнения Соединённых Штатов.