Социально-экономическое положение Республики Крым в январе-мае 2021 года

Управление федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и г. Севастополю информирует:/uploads/txteditor/chero/attachments/articles/d4/1d/8c/d98f00b204e9800998ecf8427e/phpGZTuki_Социально-экономическое положение Республики Крым.
Управление федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и г. Севастополю информирует:/uploads/txteditor/chero/attachments/articles/d4/1d/8c/d98f00b204e9800998ecf8427e/phpGZTuki_Социально-экономическое положение Республики Крым.
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