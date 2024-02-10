Сенатор США назвал новый проект помощи Киеву оскорблением американцев

Global Look Press/Xinhua/Aaron Schwartz Американский законопроект о выделении 60 миллиардов долларов Украине является оскорблением каждого жителя США, заявил сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол.
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