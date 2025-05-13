Какую информацию никогда нельзя раскрывать в сети

Киберполиция предупреждает граждан о том, какие сведения нельзя раскрывать в интернете.Полиция предупреждает граждан о том, что в киберпространстве есть важное правило: чем меньше личной информации вы раскрываете, тем труднее вас обмануть.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)