«Закрыть и перемешать!»: Судьба подразделений ВСУ, оказавшихся в «Волчанском котле», в любом случае будет трагической Мало врага окружить — надо не дать ему ускользнуть, а там или уничтожить, или в плен взять «Волчанский котёл» для ВСУ, который Минобороны РФ называет как «Резниковский котёл», в северо-восточной части Харьковской области, привлекает повышенное внимание из-за ожесточенности боевых действий.
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Ормузский пролив в огне: Иран бьёт по флоту США электрооптическими ракетами
Тегеран впервые применил ракеты с электрооптическим наведением против американских военных кораблей в Ормузском проливе. Атака провалилась, но КСИР обещает новые удары по базам и танкерам США в регионе.
Корпус стражей исламской революции в среду атаковал десять американских кораблей вблизи Ормузского пролива, использовав ракеты с электрооптическими головками самонаведения. По данным The Telegraph, такое оружие оснащёно камерами и световыми датчиками для точного отслеживания целей. Для Тегерана это первое применение ракет данного типа против флота США.
Параллельно КСИР нанёс удары по американским войскам в Иордании. Центральное командование США подтвердило атаки, но они были отбиты — ракеты над иорданской базой перехватили. Удары стали ответом на уничтожение американскими военными пяти нефтяных танкеров у острова Харк.
Позиция Тегерана
Революционная гвардия в заявлении через государственные СМИ ИРИ назвала атаку законной обороной от действий США против иранских танкеров. По словам КСИР, удары пришлись на базы и объекты в Иордании и несколько американских судов. Тегеран обвиняет Иорданию в поддержке военных операций США против Ирана.
«Кассем Басир»: оружие без GPS
Иран анонсировал новую ракету «Кассем Басир» в конце прошлого года — баллистическую, средней дальности, с электрооптическими датчиками наведения. Тегеран заявляет, что датчики обеспечивают высокую точность без GPS, что усложняет подавление системами глушения. Мохсен Резаи, новый секретарь Верховного совета национальной безопасности, назвал применённую ракету «специальной противоразрушительной». Неясно, идёт ли речь о «Кассем Басир», применённом в ночной атаке.
Угроза судоходству и цены на нефть
КСИР предупредил о готовящихся ударах по танкерам и базам США в Бахрейне и Кувейте, передаёт The New York Post. Экипажи судов призваны немедленно эвакуироваться. Обмен ударами вызвал тревогу за судоходство в Ормузском проливе, через который до войны проходило до 20 процентов мировой нефти. Вместе с атакой хуситов на саудовские объекты это впервые с июля подняло цены на нефть выше ста долларов за баррель.
США четыре месяца тайно разминировали Ормузский пролив с помощью водолазов и роботов. Работы проходили преимущественно ночью на фоне вооруженного конфликта с Ираном.
системы противовоздушной обороны стали главным направлением военно-технического сотрудничества России и Ирана,