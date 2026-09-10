«Закрыть и перемешать!»: Судьба подразделений ВСУ, оказавшихся в «Волчанском котле», в любом случае будет трагической Мало врага окружить — надо не дать ему ускользнуть, а там или уничтожить, или в плен взять «Волчанский котёл» для ВСУ, который Минобороны РФ называет как «Резниковский котёл», в северо-восточной части Харьковской области, привлекает повышенное внимание из-за ожесточенности боевых действий.