"Кринж" и не только: россияне назвали самые раздражающие слова

Больше всего россиян раздражают молодежные жаргонизмы и избыточные англицизмы Книжный сервис "Литрес" совместно с исследовательским агентством Magram MR провел исследование среди россиян, чтобы определить, какие слова и фразы вызывают у них наибольшее раздражение в повседневной жизни.