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Аргументы недели

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От «благодетельницы» — к подсудимой: как нефтеюганка получила срок за фиктивную прописку мигрантов на своей жилплощади

От «благодетельницы» — к подсудимой: как нефтеюганка получила срок за фиктивную прописку мигрантов на своей жилплощади

В Нефтеюганске разыгралась настоящая драма о бескорыстном человеколюбии. Местная жительница, 43 лет, внезапно осознала, что её квартира обладает удивительными свойствами — она способна вместить в себя девятерых «ценных» иностранных специалистов одновременно.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Silver Kont
Silver Kontизменено

Таких "чернильниц" надо реально отправлять  в места не столь отдалённые на реальныесроки, а не давать условные ,  и за фиктивные браки тоже... Тогда бляди и призадумаются, стоит ли связываться с кишлачно-аульными ослоёбами...