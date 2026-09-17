От «благодетельницы» — к подсудимой: как нефтеюганка получила срок за фиктивную прописку мигрантов на своей жилплощади

В Нефтеюганске разыгралась настоящая драма о бескорыстном человеколюбии. Местная жительница, 43 лет, внезапно осознала, что её квартира обладает удивительными свойствами — она способна вместить в себя девятерых «ценных» иностранных специалистов одновременно.
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Таких "чернильниц" надо реально отправлять в места не столь отдалённые на реальныесроки, а не давать условные , и за фиктивные браки тоже... Тогда бляди и призадумаются, стоит ли связываться с кишлачно-аульными ослоёбами...
Гнать ее вместе с квартирантами за пределы России и никогда не пускать обратно. Совсем оборзели сволочи.
Небольшой срок для этой чернильницы. Наказанием не только она но и ей подобные должны почувствовать, какую опасность нашей стране приносят чёрные чудовища!