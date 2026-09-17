От «благодетельницы» — к подсудимой: как нефтеюганка получила срок за фиктивную прописку мигрантов на своей жилплощади

В Нефтеюганске разыгралась настоящая драма о бескорыстном человеколюбии. Местная жительница, 43 лет, внезапно осознала, что её квартира обладает удивительными свойствами — она способна вместить в себя девятерых «ценных» иностранных специалистов одновременно.