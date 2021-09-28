Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас Фото: РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ «Проект федерального закона подготовлен в развитие положений Конституции РФ о единой системе публичной власти и направлен на совершенствование организации публичной власти в субъектах», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, который имеется… Читать далее: Глав много, президент один: что меняется в публичной власти России .