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Военное обозрение

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Homo bellicosus: как война стала ремеслом на закате каменного века

Homo bellicosus: как война стала ремеслом на закате каменного века

Первый профессиональный воин появился не под стенами древних городов и не в строю первых армий, а на тысячи лет раньше — на закате каменного века, когда война впервые стала не общей повинностью, а ремеслом, статусом и дорогой к власти.

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