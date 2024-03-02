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Несекретные материалы

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Навальнисты скакали, но жена и дети на похороны не явились

Навальнисты скакали, но жена и дети на похороны не явились

На это обратила внимание мать покойного, отметив, что запрета на въезд для нет, безутешная жена не объявлена в розыск, ни одно уголовное дело против нее в России не возбуждено, запрета на въезд для Юлии Навальной нет.

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