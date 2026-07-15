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Пресс-атташе FFF не дал испанскому журналисту пообщаться с Дешамом после матча: «Возьмите интервью у судьи»

Французский пресс-атташе отказал испанскому журналисту в интервью с Дидье Дешамом .  Сборная Испании обыграла команду Франции со счетом 2:0 в полуфинале ЧМ-2026 и вышла в финал.

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