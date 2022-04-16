Минобороны РФ: Киев готовит провокацию, как в Краматорске

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в пятницу, 15 апреля, сообщил, что Украина планирует очередную провокацию с нанесением удара «Точкой-У» по скоплению беженцев на вокзале.