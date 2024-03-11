Московский «Спартак» в сухую проиграл скромному «Факелу» на своём поле

Спартаковцы создали достаточно моментов, но не смогли их реализовать, гостям помог автогол Пурцева.Московский «Спартак» на стадионе «Лужники» со счётом 2:0 проиграл воронежскому «Факелу» в рамках 20 тура Российской премьер-лиги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии