Инженерные войска ЦВО получили ИМР-2 и плавающие транспортеры

Инженерные войска ЦВО получили в ноябре машины ИМР-2 и транспортеры ПТС-2 Инженерные войска Центрального военного округа (ЦВО) в ноябре получили инженерные машины разминирования ИМР-2 и тяжелые механизированные мосты ТММ-3.
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