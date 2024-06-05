МЧС предупреждает о мощных ливнях и грозах в Архангельской области

С экстренным предупреждением обратились к жителям Архангельской области в МЧС.Спасатели МЧС со ссылкой на метеорологов "Северного УГМС" предупреждают жителей Архангельской области о непогоде утром среды, 5 июня.
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