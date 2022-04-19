Зруйновані будинки в Маріуполі (архівне фото) Україна: російське вторгнення зруйнувало до 30% нашої інфраструктури Український міністр інфраструктури Олександр Кубраков пропонує використати для відновлення країни заморожені російські активи Російське вторгнення пошкодило або знищило до 30% української інфраструктури; завданий збиток становить щонайменше 100 мільярдів доларів, заявив у понеділок в інтерв'ю агентству Reuters міністр інфраструктури України Олександр […] Сообщение Україна: російське вторгнення зруйнувало до 30% нашої інфраструктури появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.