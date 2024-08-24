Трамп обещает открыть тайны убийства Кеннеди при победе

Необходимо создать президентскую комиссию для расследования покушений, в числе которых и дело об убийстве Джона Кеннеди, заявил кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп 24 августа в ходе митинга в штате Аризона, кадры транслировали СМИ.