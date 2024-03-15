Винисиус о фанатах «Атлетико», назвавших его «шимпанзе»: «Надеюсь, УЕФА уже подумал о наказании»

Винисиус Жуниор призвал руководство УЕФА наказать фанатов «Атлетико». Напомним, ранее фанаты «Атлетико» спели о вингере «Реала» перед игрой с «Интером» в 1/8 финала Лиги чемпионов: «Оле-оле-оле, Винисиус – шимпанзе!», передает vseprosport.
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