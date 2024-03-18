СД “НоваБев Групп” рекомендовал дивиденды - 225 рублей на акцию

Совет директоров “НоваБев Групп” рекомендовал годовому общему собранию акционеров направить часть чистой прибыли-2023 на выплату дивидендов по обыкновенным акциям из расчета 225 рублей за штуку, говорится в сообщении компании.
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