Москву накроет продолжительными дождями

На этой неделе в столичном регионе сохранится теплая, но ненастная погода. Ожидаются длительные осадки, которые продлятся до воскресенья, сообщил RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
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