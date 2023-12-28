Центр разработки 5G и 6G вышек создадут на базе новосибирского СибГУТИ

В Новосибирске начнут разрабатывать отечественные базовые станции сотовой связи.На базе Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики в Новосибирске откроют центр разработки станций сотовой связи 5G и 6G.
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