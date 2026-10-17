История с назначением и экстренным увольнением за профнепригодность нового пресс-секретаря Трампа Кэти Захарии – это зеркало американской кадровой политики последних лет, где личные связи регулярно оказываются более важными при назначении на должность, чем профессионализм.
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