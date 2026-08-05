Средняя стоимость ОСАГО для аварийных водителей выросла на 10%

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Средняя стоимость полиса ОСАГО для водителей, часто попадающих в аварии, резко выросла во II квартале 2026 года, сообщили 5 августа "Известия" со ссылкой на данные страхового маркетплейса bip.
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