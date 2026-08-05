РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 243 подписчика

Средняя стоимость ОСАГО для аварийных водителей выросла на 10%

Средняя стоимость ОСАГО для аварийных водителей выросла на 10%

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Средняя стоимость полиса ОСАГО для водителей, часто попадающих в аварии, резко выросла во II квартале 2026 года, сообщили 5 августа "Известия" со ссылкой на данные страхового маркетплейса bip.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии