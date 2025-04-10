В Керчи полиция оперативно установила двух юношей, которые за ночь повредили колёса на 12 машинах

В Керчи полиция оперативно установила двух юношей, которые за ночь повредили колёса на 12 машинахВ полицию города с заявлением о порче имущества обратились автовладельцы, которые сообщили о том, что кто-то в ночное время порезал шины на колёсах их транспортных средств.