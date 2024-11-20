Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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  • Светлана Разные
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Хитрости нестандартного использования клеевого пистолета в быту и для творчества

Хитрости нестандартного использования клеевого пистолета в быту и для творчества

Эти нестандартные идеи использования клеевого пистолета, удивляют своей простотой и находчивостью — ведь у него столько необычных применений, и каждое достойно внимания! С помощью термоклея можно упростить быт и разнообразить свое творчество.

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