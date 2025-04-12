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Закон, порядок, государство

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Военнослужащим танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии вручили государственные награды в зоне СВО

Военнослужащим танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии вручили государственные награды в зоне СВО

В настоящий момент подразделения дивизии ведут ожесточенные бои на Красноармейском направлении, ежедневно уничтожая боевиков ВСУ и вытесняя их с территории Донецкой Народной Республики.

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