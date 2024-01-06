Дантисты были и 8000 лет назад

Исследователи обнаружили древнейший пример хирургического лечения коренных зубов на севере Евразии. Обнаружение было сделано при изучении останков женщины из Оленеостровского могильника, прожившей около 8000 лет назад, передает involta.
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