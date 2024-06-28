В Ленобласти выделили более 100 миллионов рублей на подготовку к зиме

Администрации муниципальных районов могут подать заявки на получение субсидии Комитет по ТЭК Ленобласти объявляет дополнительный отбор среди муниципальных образований области на получение субсидий для проведения ремонтных и профилактических работ в целях подготовки к отопительному сезону.
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