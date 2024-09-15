Ксения Собчак и Константин Богомолов снялись в парной фотосессии по случаю пятой годовщины брака

Ксения Собчак и Константин Богомолов отметили пятую годовщину со дня своей свадьбы, наделавшей много шума — молодожены тогда устроили торжество в пятницу 13 числа, приехали в ЗАГС на катафалке, а в качестве свадебного танца был стриптиз от невесты.
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