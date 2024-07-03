Демократы потребуют от Байдена выйти из президентской гонки: «Засомневался в перспективах»

НЬЮ-ЙОРК, 3 июля, ФедералПресс. В палате представителей США как минимум 25 членов, представляющих Демократическую партию, готовят обращение к действующему президенту страны Джо Байдену с призывом выйти из президентской гонки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии