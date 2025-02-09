Льюиса-Скелли могут вызвать в сборную Англии в марте. Тухель впечатлен прогрессом 18-летнего хавбека «Арсенала»

По информации инсайдера Фабрицио Романо, главный тренер английской команды Томас Тухель и его штаб внимательно следят за 18-летним полузащитником «Арсенала» и его впечатляющим прогрессом под руководством Микеля Артеты.
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