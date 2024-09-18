Новые примеры мужества российских военных в ходе СВО

Новые примеры мужества российских военнослужащих в ходе спецоперации. Младший сержант Евгений Ившин в составе автомобильной колонны подвозил боеприпасы и материальные средства нашим военнослужащим на передовую и попал под обстрел со стороны противника.
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