Житель Мордовии признан виновным в совершении мошенничества в отношении двух пожилых женщин

Собранные Следственным отделом ОМВД России по Рузаевскому району доказательства оказались достаточными для вынесения приговора в отношении 22-летнего жителя поселка Луховка, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.
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