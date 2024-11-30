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Целью НАТО может быть восстановление газовой трубы, которая идет через территорию Сирии.

Целью НАТО может быть восстановление газовой трубы, которая идет через территорию Сирии.

Целью НАТО может быть восстановление газовой трубы, которая идет через территорию Сирии. Интервью спецкора Российской Газеты Сергея Среды для Telegram-канала СОЛОВЬЁВ.

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Комментарии
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ТР
Татьяна Рябинова
Пользуется моментом
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11 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Это англосаксы, жидомасоны финансируют. Это может повлиять на переговорный процесс и стать предметом торга по хохлостану....
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7 час.
Alex Nемо
Ну вот и место куда стоит и даже нужно направить несколько серьёзных ракетных ударов в помощь Сирии, тем более, как гарант, Россия обязана свои обязательства выполнять. Имеется факт серьёзной агрессии и нарушение имеющихся соглашений. Оснований более чем достаточно. Ну а то что НАТО во главе с турками получит по морде - просто плюс и действенное предупреждение. Согласно ООН там ни турки, ни США и уж тем более НАТО не имеют права находится! Сирия суверенное государство обратившееся только к России за помощью, ни к кому другому!
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5 час.

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