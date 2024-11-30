Целью НАТО может быть восстановление газовой трубы, которая идет через территорию Сирии. Интервью спецкора Российской Газеты Сергея Среды для Telegram-канала СОЛОВЬЁВ.
Целью НАТО может быть восстановление газовой трубы, которая идет через территорию Сирии.
Комментарии
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ТР
Татьяна Рябинова
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11 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Это англосаксы, жидомасоны финансируют. Это может повлиять на переговорный процесс и стать предметом торга по хохлостану....
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7 час.
Alex Nемо
Ну вот и место куда стоит и даже нужно направить несколько серьёзных ракетных ударов в помощь Сирии, тем более, как гарант, Россия обязана свои обязательства выполнять. Имеется факт серьёзной агрессии и нарушение имеющихся соглашений. Оснований более чем достаточно. Ну а то что НАТО во главе с турками получит по морде - просто плюс и действенное предупреждение. Согласно ООН там ни турки, ни США и уж тем более НАТО не имеют права находится! Сирия суверенное государство обратившееся только к России за помощью, ни к кому другому!
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5 час.
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