Целью НАТО может быть восстановление газовой трубы, которая идет через территорию Сирии.

Alex Nемо

Ну вот и место куда стоит и даже нужно направить несколько серьёзных ракетных ударов в помощь Сирии, тем более, как гарант, Россия обязана свои обязательства выполнять. Имеется факт серьёзной агрессии и нарушение имеющихся соглашений. Оснований более чем достаточно. Ну а то что НАТО во главе с турками получит по морде - просто плюс и действенное предупреждение. Согласно ООН там ни турки, ни США и уж тем более НАТО не имеют права находится! Сирия суверенное государство обратившееся только к России за помощью, ни к кому другому!